Frederico Silva elimina Istomin rumo à segunda ronda no Estoril

Depois de Gastão Elias, Frederico Silva. No segundo jogo de um português no quadro principal desta edição do Estoril Open, o resultado voltou a ser favorável às cores nacionais, e outra vez com uma surpresa à mistura.

Frederico Silva, o 405.º do mundo, que está no Clube de Ténis do Estoril graças a um "wild card" concedido pela organização, eliminou, nesta segunda-feira, o uzbeque Denis Istomin, 74.º classificado do ranking ATP, com um triunfo por duplo 6-2, consumado em apenas... 71 minutos.

Antes dele, já Gastão Elias tinha saído triunfante da primeira ronda do Estoril Open, graças a um triunfo sobre o tunisino Malek Jaziri, 68.º do mundo.