Futebolista do Atlético de Madrid detido por agredir namorada

O futebolista francês Lucas Hernandez, do Atlético de Madrid, foi detido, esta madrugada, "por presumível violência conjugal", revelou à agência AFP um porta-voz da guarda civil espanhola.

O internacional francês na categoria de esperanças, de 20 anos, foi detido cerca das 2.30 horas locais (1.30 em Portugal continental) em Las Rozas, nos arredores de Madrid.

Lucas Hernandez encontra-se detido no comissariado de Las Rozas e deverá ainda hoje comparecer diante de um juiz, cabendo à guarda civil a abertura de um inquérito.

Ainda de acordo com o jornal espanhol El Pais, Lucas Hernandez é suspeito de ter batido na namorada. A mulher do futebolista foi conduzida a um hospital, para receber tratamento.

Esta época, o técnico Diego Simeone utilizou o jogador em 11 ocasiões, a última das quais a 25 de janeiro, no empate em casa do Eibar (2-2), na segunda mão dos quartos de final da Taça do Rei, que apurou a equipa de Madrid.

O jogador é formado nas escolas do Atlético de Madrid, no qual começou nos iniciados, em 2010.