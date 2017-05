Futebolistas venezuelanos em minuto de silêncio contra Maduro

JN Ontem às 22:32 Facebook

O futebol também pode ser uma arma política e o episódio deste domingo, em que várias equipas venezuelanas cumpriram um minuto de silêncio contra Nicolás Maduro, presidente do país, é a prova disso.

Segundo a imprensa venezuelana, o gesto de protesto aconteceu em vários jogos da 14.ª jornada do Torneio de Abertura, mas imagens só mesmo do encontro entre o Deportivo Anzoátegui e o Deportivo Lara. Nos restantes desafios, a realização televisiva terá optado por censurar o momento, mostrando antes imagens do banco de suplentes.

Neste caso, e já depois de o árbitro da partida apitar para o arranque dos acontecimentos, os jogadores passaram uns largos segundos sem se mexerem, em protesto contra a repressão feroz com que Maduro tem tentado contrariar os protestos na Venezuela. Até ao momento, registaram-se 29 mortes na sequência dos protestos.