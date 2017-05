Galeno assina até 2022 pelo F.C. Porto

NUNO A. AMARAL Hoje às 09:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A boa época de Galeno no F. C. Porto B valeu-lhe um contrato de cinco anos com os dragões, no qual está incluída uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

O avançado brasileiro, de apenas 19 anos, que estava emprestado ao clube azul e branco pelo Grémio Anápolis até ao final da época em curso, já assinou o vínculo e, ao que o JN apurou junto de fonte próxima do processo, tem a garantia de fazer a próxima pré-temporada no plantel principal dos portistas.

Chegado à equipa B no verão passado, Galeno é um dianteiro versátil, que pode ser utilizado em qualquer um dos flancos, embora alinhe preferencialmente no lado esquerdo, tendo feito 36 jogos na presente edição da LigaPro, com 10 golos marcados. Também foi decisivo na "Premier League International Cup", ao assinar o tento decisivo no jogo que apurou o F. C. Porto B para a final da competição, agendada para amanhã (19 horas), diante do Sunderland, em Inglaterra.

"Quero ser conhecido em todo o mundo, mas, a curto prazo, o meu objetivo é pisar o Estádio do Dragão com a camisola da equipa principal. Deve ser muito gratificante. E, claro, ajudar a equipa a vencer com golos meus", afirmou o avançado, numa entrevista à edição deste mês da revista Dragões, na qual já dizia que "gostava de ficar para escrever uma história bonita" no F. C. Porto.

Kayembe também sobe

Tal como acontecerá com Galeno, o extremo Kayembe fará a próxima pré-época no plantel principal dos dragões. A evolução na equipa B durante a temporada que agora está a terminar agradou aos responsáveis portistas, pelo que o esquerdino belga, de 22 anos, terá oportunidade para mostrar serviço.