Gana vence Uganda, Marega e Hassan empatam-se

Quatro dias de prova e uma certeza: na CAN versão 2017, o empate é rei e os golos não abundam. Os dois encontros desta terça-feira, que puseram frente a frente o Gana e o Uganda e o Mali e o Egito, só serviram para reforçar a tendência, com um único remate certeiro a registar.

As honras couberam a André Ayew, que, à meia hora de jogo, cobrou a grande penalidade que valeu ao Gana a vitória magra (1-0), frente ao Uganda, e a liderança do Grupo D.

De referir que Christian Atsu (ex-FC Porto) foi titular e cumpriu os 90 minutos, enquanto Ofori (Académica) não saiu do banco de suplentes dos ganeses.

E por falar em jogadores familiares ao futebol português, o outro encontro do dia reservou uma igualdade sem golos a dois dos avançados da Liga. No segundo jogo do Grupo D, Marega, avançado do V. Guimarães e titular na formação do Mali, não foi capaz de descobrir o caminho da baliza e o mesmo aconteceu a Hassan, atacante do Rio Ave que entrou em campo ao serviço do Egito já no decorrer do desafio.

Concluída que está a primeira jornada da fase de grupos da CAN, registaram-se, ao todo, cinco empates, quatro deles a zero.