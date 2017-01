Gastão Elias eliminado no Open da Austrália

Hoje às 16:59 Facebook

O tenista português Gastão Elias caiu na primeira ronda do primeiro Gran Slam da temporada, derrotado por Nick Kyrgios.

Gastão Elias foi eliminado esta segunda-feira na primeira ronda do Open da Austrália. O tenista português, o único luso em prova e número 77 do Mundo, perdeu com Nick Kyrgios, atual 13.º classificado no ranking ATP, pelos parciais de 6-1, 6-2 e 6-2.

O primeiro dia do torneio australiano, marcado pelo intenso calor em Melbourne, trouxe poucas surpresas e algumas dificuldades para os favoritos passarem à segunda ronda.

O britânico Andy Murray, número 1 do Mundo, precisou de mais de duas horas e meia para bater o ucraniano Illya Marchenko, 95 lugares abaixo na tabela ATP, enquanto o suíço Roger Federer, que já venceu a prova por quatro vezes, estreou-se na edição de 2017 com um triunfo sobre o austríaco Jurgen Melzer, classificado no 300.º lugar do "ranking", em quatro sets.

No quadro feminino, o destaque vai para a vitória de Angelique Kerber, número 1 do Mundo e vencedora do torneio em 2016, sobre a ucraniana Lesya Tsurenko, por 6-2, 5-7 e 6-2.

Venus Williams bateu a ucraniana Kateryna Kozlova, num dia que trouxe vitórias também para a sérvia Jelena Jankovic e a espanhola Garbine Muguruza.

A desilusão do primeiro dia coube à romena Simona Halep, n.º 4 mundial, que repetiu a prestação de 2016 e foi eliminada logo à primeira, desta vez pela norte-americana Shelby Rodgers.