Gastão Elias na segunda ronda do Estoril Open

O tenista português Gastão Elias, 107.º classificado do ranking ATP, garantiu, nesta segunda-feira, a passagem à segunda ronda do Estoril Open, depois de vencer o tunisino Malek Jaziri, 68.º do mundo.

Gastão, o primeiro português a entrar em prova no Clube de Ténis do Estoril, venceu com parciais 6-4, 3-6 e 6-3.

Ainda nesta segunda-feira, entram em campo Frederico Silva (que, em singulares, defronta o uzbeque Denis Istomin) e João Sousa - que, em pares, ao lado de Kyle Edmund, bate-se frente aos espanhóis Nicolas Almagro e Garcia-Lopez.