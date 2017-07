Gelson Martins: "Vamos estar prontos dia 6"

JN Hoje às 18:13 Facebook

Gelson Martins, extremo leonino, garantiu, esta sexta-feira, que o plantel "está a dar tudo" para melhorar a prestação da equipa e, sobretudo, estar preparado para o arranque da Liga, na Vila das Aves.

"Estamos numa fase que é para a equipa estar mais entrosada, mas queremos mostrar que vamos estar prontos para dia 6. É o que conta. Estamos a dar tudo nos treinos e nos jogos. Temos de o fazer pelos adeptos, dirigentes e treinador. No fundo, por toda a massa associativa. Estamos preparados para dar o nosso máximo", sublinhou o jovem extremo, numa excerto de uma entrevista à "Sporting TV" que será transmitida ao final da tarde.

A declaração do futebolista surge depois de a equipa ter sofrido uma pesada derrota (3-0) diante do Vitória de Guimarães. Antes do início da Liga, agendado para 6 de agosto com o Desportivo das Aves, o Sporting defronta a Fiorentina, no Estádio de Alvalade, já este sábado. Uma discussão inserida no Troféu Cinco Violinos.