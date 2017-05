Gerard Piqué teve alta

Hoje às 13:03 Facebook

O futebolista espanhol do FC Barcelona Gerard Piqué, internado no sábado de urgência devido a dor abdominal, recebeu alta hospitalar, informou o departamento médico do clube.

"O jogador da primeira equipa do 'barça' Gerard Piqué recebeu este domingo alta hospitalar e vai continuar em tratamento para recuperar do mal-estar geral. A sua disponibilidade vai depender da evolução. O defesa central não treinou durante toda a semana, devido a este mal-estar e à dor abdominal que obrigou ao seu internamento", lê-se na página oficial do clube na Internet.

O FC Barcelona, que visita este domingo o Las Palmas, em jogo da 37.ª jornada da Liga espanhola, lidera o campeonato com os mesmos 84 pontos do Real Madrid, segundo classificado, com menos um jogo e que recebe o Sevilha.