Gesto de jovem adepto português nomeado para melhor momento desportivo

O vídeo de uma criança lusodescendente residente em França a abraçar um adepto francês no final do Euro2016 tornou-se notícia um pouco por todo o mundo. Agora, o rapaz está nomeado para o prémio do melhor momento desportivo do ano.

O momento - que poderá estar a poucos dias de ser premiado pela Fundação Laureus - aconteceu na final do campeonato da Europa do ano passado, quando Portugal venceu a França por 1-0, em Paris.

Ao ver o semblante carregado de um adepto francês, Mathis, de 11 anos, filho de emigrantes portugueses residentes em Châtillon-Coligny, Loiret, não hesitou em confortá-lo.

Para votar no momento que correu o mundo, basta entrar no site da Fundação até à próxima segunda-feira, 13 de fevereiro.

Até agora, o vídeo do abraço entre adeptos ("Heartwarming", emotivo em português) parece ser um dos preferidos a receber o prémio, estando em segundo lugar da lista com 30,1% dos votos, apenas atrás dos 35,8% de uma equipa juvenil do Barcelona a consolar os adversários japoneses.