F. C. Porto goleia Lusitano de Vila Real no Algarve

O F.C. Porto venceu, nesta quarta-feira, o Lusitano de Vila Real, por 5-0, num jogo-treino disputado em Lagos, onde os dragões estão a realizar o estágio de pré-época. Aboubakar, com dois golos, esteve em destaque neste amigável.

A sessão vespertina desta quarta-feira, no estágio dos dragões, contou com um jogo-treino frente à equipa algarvia do Lusitano de Vila Real de Santo António, tendo a formação orientada por Sérgio Conceição ganho por 5-0.

Sérgio Oliveira, Rui Pedro, Aboubakar (2) e Soares marcaram os golos dos portistas, numa sessão que decorreu à porta fechada e antecedeu o jogo amigável desta quinta-feira (20.30 horas), altura em que os dragões defrontarão o Portimonense, igualmente no Algarve, mas desta feita num particular aberto ao público.