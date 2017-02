Golo de Cristiano Ronaldo no regresso do Real Madrid à liderança

Hoje às 21:42, atualizado às 21:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Com golos de Cristiano Ronaldo, Isco e Lucas Vásquez, o Real Madrid venceu o Osasuma, por 3-1, e recuperou a liderança da Liga espanhola.

Na primeira oportunidade do Real Madrid, Cristiano Ronaldo mostrou a eficácia habitual e abriu o marcador, com um remate cruzado, aos 24 minutos. Porém, o Osasuna não acusou o golo sofrido e continuou a ser superior na partida. Aos 34 minutos, Sérgio Leon, com um toque de belo efeito, fez justiça e empatou o marcador. Antes do intervalo, Cristiano Ronaldo serviu de bandeja Benzema, mas o francês permitiu a defesa do guarda-redes quando tinha tudo para fazer o golo.

Na segunda parte, o Real Madrid instalou-se, por completo, no meio-campo defensivo do Osasuna. Contudo, os merengues sentiram grandes dificuldades para construírem oportunidades de golo. Valeu a insistência de Isco que, aos 62 minutos, fez o 2-1. No período de compensação, Lucas Vásquez sentenciou o encontro.

Com os três pontos conquistados, o Real Madrid recuperou a liderança do campeonato, com mais um ponto do que o Barcelona e menos dois jogos disputados.