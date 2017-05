Golo de Iuri vale vitória do Boavista frente ao V. Setúbal

JN Ontem às 22:32 Facebook

Um belo golo de Iuri Medeiros permitiu, nesta segunda-feira, ao Boavista bater o V. Setúbal por 1-0.

Num encontro entre duas equipas com a permanência já garantida, o lance decisivo aconteceu aos 26 minutos de jogo, com Talocha a servir Iuri Medeiros e este a concluir com um belo chapéu sobre Pedro Trigueira.

Com este resultado, o Boavista garante matematicamente um lugar na primeira metade da tabela, ocupando a nona posição, com 42 pontos, mais quatro do que o Chaves.

Já os sadinos averbaram a quinta derrota consecutiva e ocupam o 13.º posto, com 35.

O encontro ficou ainda marcado pela despedida de Meyong do Bonfim, ele que, aos 36 anos, anunciou o final da carreira.