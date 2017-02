Golos de Soares e Jota no triunfo do F. C. Porto em Guimarães

Hoje às 22:28, atualizado às 22:31 Facebook

Com golos de Soares e Diogo Jota, o F. C. Porto venceu o Vitória, em Guimarães, por 2-0, e voltou a colocar a diferença para o líder Benfica em um ponto.

Chegar, ver e resolver. Depois de ter bisado no triunfo (2-1) frente ao Sporting, Soares voltou a ser decisivo. No regresso a Guimarães, de onde se transferiu para o Dragão, o avançado brasileiro marcou o golo com que o F. C. Porto abriu caminho ao triunfo frente ao Vitória, por 2-0. Um resultado que volta a colocar os azuis e brancos a um ponto da liderança da Liga, ocupada pelo Benfica.

Num teste de elevado grau de dificuldade, Soares voltou a ser o expoente máximo da eficácia portista. Aos 36 minutos, André Silva falha o remate e a bola sobra para Soares que, com um toque subtil, inaugurou o marcador. O Vitória de Guimarães reagiu bem ao golo sofrido, mas não foi capaz de anular a desvantagem.

A segunda parte foi marcada pelo equilíbrio. O Vitória de Guimarães arriscou mais no ataque, mas o F. C. Porto mostrou solidez defensiva. Os dragões tiveram oportunidades para ampliar o marcador, mas só sossegaram aos 85 minutos, quando Diogo Jota estabeleceu o resultado final.