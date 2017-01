Gonçalo Guedes confirmado no PSG por 30 milhões de euros

Hoje às 20:05, atualizado às 20:13 Facebook

O clube francês anunciou, ao fim da tarde desta quarta-feira, a contratação de Gonçalo Guedes ao Benfica, com o avançado a assinar por quatro temporadas e meia.

O internacional português já foi fotografado com as cores do PSG, que anunciou que o reforço vai utilizar a camisola n.º 15, após assinar até ao final da temporada 2020/21.

"Estou muito honrado por me a este grande clube que é o Paris Saint-Germain. O PSG joga sempre para ganhar títulos e o meu objetivo é ganhar o maior número de campeonatos possíveis. Sei que Pauleta foi muito querido pelos adeptos do clube e espero um dia ser tão popular como ele", afirmou Gonçalo Guedes em declarações ao site oficial da formação francesa.

O Benfica comunicou a transferência à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), revelando que o negócio foi feito por 30 milhões de euros, com o acordo a prever um bónus adicional de 7 milhões de euros, dependente de uma futura transferência do avançado.