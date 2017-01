Gonçalo Guedes fica na bancada

JN Hoje às 16:18 Facebook

Fazia parte dos 20 convocados de Rui Vitória para o encontro deste domingo, frente ao Tondela, mas acabou por ser um dos dois jogadores do Benfica preteridos: Gonçalo Guedes verá, por isso, o encontro desta tarde na bancada, e, ao que tudo indica, está de saída dos encarnados.

Os ingleses do Manchester United ou os franceses do Paris Saint-Germain são os destinos mais prováveis do avançado português, numa transferência que deverá rendar aos cofres da Luz perto de 30 milhões de euros.

Promovido, pela primeira vez, à formação principal do Benfica ainda na temporada 2014/15, Gonçalo Guedes somou, desde então, um total de 68 jogos ao serviço da primeira equipa das águias, tendo marcado 11 golos.