Grande Prémio Jornal de Notícias com um inédito prólogo noturno

JN Hoje às 20:31, atualizado às 21:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um inédito prólogo noturno é a principal novidade da 27.ª edição do Grande Prémio Jornal de Notícias, que foi apresentado na sede do JN, no Porto, esta segunda-feira.

A corrida sai para a estrada a 24 de maio e termina a 28.

Numa cerimónia, que contou com a presença dos autarcas das cidades de Viseu, Ovar, Maia, Viana do Castelo, Barcelos e Valongo, foi dado a conhecer o percurso de uma prova que terá um prólogo noturno (uma novidade), em Viseu.

A corrida conta ainda com passagens pelo Alto de Santa Luzia, em Viana do Castelo e uma subida ao Alto da Franqueira, em Barcelos, culminando com uma chegada a Valongo, que sucede às competitivas passagens por Ovar e Maia.

"Regressado às estradas, após anos de saudade, é com esta memória e, sobretudo, na torrente renovadora do presente que o Jornal de Notícias reinveste no desporto que mobiliza milhares de adeptos. O Grande Prémio JN voltou em força e chegou para ficar", garantiu Afonso Camões, diretor do JN.