Guardiola salta para terceiro lugar com goleada

O Manchester City ascendeu este sábado ao terceiro lugar da Primeira Liga inglesa de futebol, ao receber e golear o Crystal Palace por 5-0, em encontro da 36.ª jornada.

O espanhol David Silva, logo aos dois minutos, marcou o único tento da primeira parte e, na segunda, o City apontou mais quatro, pelos belgas Vincent Kompany, aos 49, e Kevin De Bruyne, aos 59, Raheem Sterling, aos 82, e o argentino Nicolas Otamendi, já nos descontos, aos 90+2.

Com este triunfo, o 20.º na prova, o conjunto comandado pelo catalão Pep Guardiola passou a contar 69 pontos (35 jogos), os mesmos do Liverpool (35), quarto, e mais quatro do que o Manchester United (34), quinto.

A Premier League é liderada pelo Chelsea, com 81 pontos, em 34 jogos, contra 77 do Tottenham, que soma 35, depois do desaire por 1-0 de sexta-feira no reduto do West Ham.