Há 15 anos, José Mourinho assinava pelo F. C. Porto

Foi a 23 de janeiro de 2002 que os dragões anunciaram a contratação de José Mourinho. A data até foi assinalada pela FIFA.

Se a data iria passar em claro, a FIFA tratou de reavivar a memória. Através da conta oficial no Twitter, a entidade que dirige o futebol mundial recordou que nesta segunda-feira faz quinze anos que José Mourinho foi anunciado como treinador do F. C. Porto.

Contratado ao União de Leiria, depois de uma passagem pelo Benfica, o treinador português sucedeu a Octávio Machado no comando técnico dos portistas a meio da temporada 2001/2002.

Nos dois anos e meio que se seguiram, Mourinho ganhou tudo o que havia para ganhar em Portugal e fez história na Europa, antes de rumar ao futebol inglês para treinar o Chelsea.

Nos dragões, o agora treinador do Manchester United conquistou dois campeonatos, uma Taça UEFA, uma Liga dos Campeões, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.