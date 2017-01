Hassan frente a Paulo Duarte na meia-final da CAN-2017

JN Hoje às 23:34, atualizado às 23:36 Facebook

O Egito venceu, neste domingo, Marrocos, por 1-0, e vai disputar com o Burkina Faso, seleção sensação orientada pelo português Paulo Duarte, o acesso à final da Taça das Nações Africanas (CAN-2017).

O único golo do encontro foi marcado por Kahraba, aos 87 minutos, a passe de Koka, numa altura em que ambas as seleções já se encontravam conformadas com a hipótese do prolongamento.

Hassan, avançado do Rio Ave, foi suplente utilizado na formação egípcia.

O Egito, vencedor do grupo D, com duas vitórias pela margem mínima de 1-0, frente ao Gana e ao Uganda, e um nulo com o Mali, vai disputar o acesso à final da CAN2017 com o Burkina Faso, que eliminou a Tunísia (2-0).

Na outra meia-final, o Gana, que este domingo eliminou o Congo, por 2-1, defronta os Camarões, que no sábado afastaram o Senegal, através do desempate pela marcação de grandes penalidades (5-4, após 0-0).