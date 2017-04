Hat-trick de Bas Dost no triunfo do Sporting em Braga

Ontem às 19:56 Facebook

Os leões foram a perder para o intervalo, mas deram a volta ao resultado. Bas Dost decidiu com três golos.

O Sporting foi a Braga ganhar (2-3), voltou a aproximar-se dos rivais F. C. Porto e Benfica e deixou os arsenalistas praticamente afastados do quarto lugar.

Ricardo Horta adiantou o Braga no marcador, mas a primeira parte também ficou marcada pelo penálti falhado por Adrien.

Os leões reagiram ao golo sofrido e já depois de Alan Ruiz ter sido substituído, devido a lesão, viram Adrien desperdiçar uma grande penalidade, após falta sobre Podence.

Na segunda parte, o Sporting beneficiou de nova grande penalidade, a castigar uma falta sobre Gélson, e desta vez Bas Dost não desperdiçou.

O avançado holandês, em luta com Lionel Messi pela Bota de Ouro, voltou a marcar, mas de cabeça, à entrada para o último quarto de hora, consumando a cambalhota no resultado.

Só que vantagem leonina durou pouco. Pouco depois, Rui Fonte restabeleceu nova igualdade, resultado que se manteve até aos 85 minutos, altura de nova aparição de Bas Dost: cruzamente de Schelotto e tolada do gigante holandês, que já acumula 31 golos no campeonato.

Com estes três pontos, o Sporting volta a aproximar-se de F. C. Porto e Benfica, enquanto o Braga já está a oito pontos do quarto lugar, onde está instalado o rival V. Guimarães.