Hernâni apura o V. Guimarães

O Vitória de Guimarães qualificou-se, esta quarta-feira, para as meias-finais da Taça de Portugal, ao vencer o Sporting da Covilhã, por 1-0. O Chaves é o adversário que se segue.

Um golo do avançado Hernâni, aos 79 minutos, garantiu um triunfo difícil à equipa de Pedro Martins, que assim pode continuar a sonhar em regressar ao Jamor, onde conquistou o troféu em 2012/13.

A jogar em casa, o Covilhã deu muita luta aos vitorianos, sobretudo na segunda parte, ao longo da qual a partida foi muito dividida. No primeiro tempo, os visitantes estiveram sempre por cima e Hernâni já tinha estado perto do golo, quando acertou no poste na recarga a um livre direto de Hurtado.

A ameaça de prolongamento esteve à vista na Serra da Estrela, mas, na melhor jogada de todo o desafio, o Vitória conseguiu desbloquear o nulo e assegurar um apuramento saboroso. Nas meias-finais, que se disputam a duas mãos, o rival será o Desportivo de Chaves.