Hooligans russos prometem "festival de violência" no Mundial

Incidentes garantidos na fase final da competição, que decorrerá em 2018 na Rússia

A menos de ano e meio da fase final do Mundial 2018, na Rússia, a segurança dos adeptos não está assegurada. Pelo menos é isso que se pode depreender de uma reportagem da BBC, na qual um hooligan russo garantiu que haverá problemas fora dos estádios durante a competição.

"Para alguns, será uma festa do futebol, mas para outros será um festival de violência", assegurou um ultra anónimo, ao canal de televisão britânico. "É 100% certo que vai acontecer algo. Alguém vai tentar provocar incidentes", acrescentou.

Questionado sobre o assunto, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, mostrou total otimismo em relação à organização da prova. "Não estou preocupado com possíveis problemas em 2018. Confio plenamente nas autoridades russas", disse.

Recorde-se que, no Europeu do ano passado, aconteceram incidentes graves a envolver adeptos russos em várias cidades francesas, sobretudo em Marselha, e a UEFA ameaçou mesmo suspender a seleção da Rússia da prova, na sequência de atos de violência ocorridos dentro do Estádio Vélodrome, após o jogo entre a Rússia e a Inglaterra.