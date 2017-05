JN Hoje às 17:05, atualizado às 17:06 Facebook

Depois do famoso "túnel da Luz", Hulk volta a estar no centro de uma polémica semelhante, desta vez no campeonato chinês, onde atua desde o ano passado.

Em causa está o jogo deste sábado, entre o Shanghai SPIG, do avançado brasileiro e de André Villas-Boas, e o Guizhou Zhicheng, que terminou com a vitória dos primeiros, por 3-0. Só que esse encontro ainda haveria de dar muito que falar, muito por culpa de Li Bing, o treinador do Guizhou.

"Houve várias discussões durante a primeira parte (...), que duraram até ao intervalo. Depois, no corredor, o Hulk insultou o nosso treinador assistente em inglês. Discutimos e ele deu um murro ao nosso treinador assistente Yu Ming, que caiu ao chão", denunciou o técnico, que foi mais longe, ao afirmar que mesmo que "por muito bem que se jogue, não se pode desprezar os chineses".

No entanto, a versão do Shanghai SIPG, clube de Hulk, é bem diferente. "As acusações de que Hulk deu um murro ao treinador assistente do Guizhou não são verdadeiras (...), são inapropriadas e provocam hostilidade entre os jogadores estrangeiros e os chineses", defendeu o emblema, na conta do Weibo (rede social chinesa).

Hulk, que representou o F .C Porto entre 2008 e 2011, marcou o segundo dos três golos do Shanghai SIPG, na vitória frente ao Guizhou Zhicheng, contando, para isso, com uma bela ajuda do guarda-redes adversário.

Esta não é a primeira vez que Hulk está envolvido num caso que decorreu no túnel de acesso aos balneários. Já em dezembro de 2009, após um encontro entre o Benfica e o FC Porto, Hulk foi suspenso por desacatos do túnel da Luz, tendo então sido acusado de agredir elementos do Benfica. O avançado brasileiro foi castigado com quatro meses de suspensão, vendo depois a punição reduzida para três jogos... quando já tinha cumprido grande parte do castigo.