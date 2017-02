Hulk marca na vitória de Villas-Boas

Hoje às 19:25 Facebook

O Shanghai SIPG FC, equipa chinesa treinada pelo português André Villas-Boas, goleou, nesta terça-feira, os australianos do Sydney Wanderers por 5-1 e manteve-se na liderança do Grupo F da Liga dos Campeões asiática.

Depois do triunfo na estreia sobre o FC Seul (1-0), na Coreia do Sul, a formação liderada pelo técnico luso superou o rival australiano, num embate em que ao intervalo já vencia por 4-0, com o avançado brasileiro Hulk em destaque.

O antigo jogador do FC Porto abriu a contagem logo aos três minutos e assistiu os compatriotas Oscar e Elkeson, aos 17 e 27, respetivamente. Pelo meio, aos 25, Shi Ke também assinou o seu nome na lista dos marcadores, enquanto, aos 20, Nichols fez o tento de honra dos forasteiros.

Na segunda parte, Wu Lei fez o quinto golo da equipa de Xangai, aos 75.

Com este resultado, Shanghai SIPG FC passou a somar seis pontos e reparte o comando do Grupo F com o Urawa Reds, que recebeu e bateu o FC Seul por 5-2.