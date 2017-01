Hull falha dois penáltis seguidos e Marco Silva diz adeus à Taça

JN Hoje às 17:00, atualizado às 17:02 Facebook

O Hull City, treinado pelo português Marco Silva, foi, neste domingo, eliminado nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra pelo Fulham, ao perder fora, por 4-1, num encontro em que desperdiçou duas grandes penalidades no espaço de segundos.

O Fulham, do segundo escalão inglês, inaugurou o marcador aos 17 minutos, por intermédio de Aluko, e disparou para a vitória na segunda parte, graças aos golos marcados por Martin (54), Sessegnon (66) e Johansen (78), já depois de os visitantes terem restabelecido momentaneamente o empate, com um golo de Evandro, antigo jogador do F. C. Porto, aos 49 minutos.

Para a história do encontro que ditou o adeus de Marco Silva à Taça de Inglaterra, fica um momento de inspiração de Marcus Bettinelli, guarda-redes do Fulham. Aos 87 minutos, defendeu uma grande penalidade marcada por Hernandez, cometeu novo castigo máximo para evitar a recarga e voltou a deter o remate do avançado uruguaio.

No espaço de três dias o Hull City foi afastado da Taça de Inglaterra e da Taça da Liga inglesa. É verdade que até venceu por 2-1 o Manchester United, na segunda mão das meias-finais, mas de nada serviu, pois tinha perdido o embate inicial por 2-0.