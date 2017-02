Hurtado dá triunfo ao Vitória de Guimarães contra o Moreirense

JOÃO FARIA Hoje às 20:58 Facebook

Um golo de Hurtado permitiu, nesta sexta-feira, ao Vitória de Guimarães, receber e vencer o vizinho Moreirense, por 1-0, no jogo que abriu a 23.ª jornada da Liga de futebol.

O tento do peruano surgiu aos 34 minutos, num remate de cabeça, na sequência de um livre favorável aos vimaranenses.

Com o triunfo, o Vitória de Guimarães subiu, provisoriamente, ao quarto lugar da Liga, agora com 39 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, que tem 38 e só joga domingo, no Bonfim, frente ao Vitória de Setúbal.

Já o Moreirense mantém a 16.ª posição, com 19 pontos, quatro pontos acima dos lugares de despromoção.