Ibra dá Taça da Liga a Mourinho

Sueco bisou e decidiu a final com o Southampton com um golo perto do fim.

À 13.ª final da carreira - sem contar com Supertaças -, a 11.ª vitória. José Mourinho conduziu o Manchester United à conquista da Taça da Liga inglesa, ao derrotar o Southampton (3-2) num Wembley a abarrotar.

Zlatan Ibrahimovic foi a grande figura do duelo deste domingo, ao marcar dois dos três golos dos "red devils", o último a desfazer a igualdade a dois golos, nos últimos suspiros do encontro.

Já depois de o Southampton ter visto um golo ser mal anulado, o avançado sueco adiantou o Manchester no marcador, vantagem dilatada por Lingard, à passagem dos 40 minutos.

O Southampton, com Cédric Soares a titular, reagiu ainda antes do intervalo, por Gabbiadini, autor também do 2-2, assinado logo no início da segunda parte.

Por cima no jogo, os "saints" criaram oportunidades para consumarem a reviravolta, mas foi Zlatan quem fez a diferença, aos 87 minutos: cruzamento de Herrera e tolada certeira o craque sueco, aí para as curvas com 35 anos.

José Mourinho festejou o 24.ª troféu da carreira.