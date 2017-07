JN Hoje às 18:38, atualizado às 18:39 Facebook

Augusto Inácio rescindiu, na tarde desta quinta-feira, o contrato com o Zamalek. Treinador chegou a estar retido nas instalações do clube e pediu ajuda ao representante da embaixada portuguesa para mediar a situação.

O técnico português, que chegara ao Egito há três meses, conseguiu chegar a acordo após uma reunião com o presidente Mortada Mansour, nas instalações do clube, no Cairo. O encontro contou ainda com a presença de um representante da embaixada lusa, solicitado pelo técnico português, já que chegou a ser impedido, numa fase inicial, de abandonar as instalações, quando desejava orientar a sessão de treino da equipa, em Alexandria.

A chegada do líder do emblema egípcio permitiu a realização do encontro e o acordo para a saída do português.

O ambiente de Augusto Inácio no Zamalek já não era bom, mas ficou irremediavelmente afetado depois de o responsável ter dado uma conferência de imprensa a acusar Mortada Mansou, líder do clube, de faltar à verdade e de pretender transformá-lo no bode expiatório da situação.

Já depois desse encontro com os jornalistas, o número um do Zamalek prometeu levar o caso até às últimas consequências. Hoje, a rutura consumou-se.