Inácio garante que Moreirense não vai jogar com todas as armas

Augusto Inácio, treinador do Moreirense garantiu, esta quarta-feira no Estádio Algarve, que a sua equipa não vai jogar com o melhor onze, esta quinta-feira, frente ao Benfica, nas meias-finais da Taça da Liga.

"Não jogaremos provavelmente com todas as nossas armas porque teremos um jogo importantíssimo do campeonato na próxima jornada", sublinhou.

Ainda assim, diz que a formação de Moreira de Cónegos não irá jogar para perder. "Também não eramos favoritos com o F. C. Porto e passámos. Vamos tentar fazer o melhor e surpreender. Nunca entro em campo a pensar na derrota apesar do Benfica ser favorito".

Os encarnados estão "claramente a atravessar um bom momento". "É líder no campeonato, pratica um futebol entusiasmante mas não sempre durante os 90 minutos. Rui Vitória? Tenho boa impressão e está num grande clube".

Francisco Geraldes e Daniel Podence, futebolistas emprestados mas que são exigidos de volta pelo Sporting, "estão convocados e podem jogar". Não assegurou, porém, que continuem no clube após o mês de janeiro. "O amanhã é outra história".