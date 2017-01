Insultos racistas a Balotelli custam lugar no estádio a adepto

Hoje às 16:43 Facebook

Um dos adeptos do Bastia que na sexta-feira proferiu insultos racistas contra o futebolista Mario Balotelli, do Nice, "entregou-se", anunciou o clube da Córsega, garantido que o homem está impedido de entrar no estádio Armand Cesari.

Segundo o Bastia, o adepto assumiu a culpa depois de um apelo lançado na comunicação social após a divulgação das imagens dos insultos proferidos contra o internacional italiano.

Em comunicado, o clube refere que o adepto já lamentou a sua atitude e garante que o mesmo já foi informado da proibição de entrar no estádio, no qual tinha lugar cativo.

Imagens transmitidas pela estação televisiva BeIN Sports, entretanto remetidas à comissão disciplinar da liga francesa de futebol, mostram alguns adeptos do Bastia a proferir insultos racistas a Mario Balotelli.

No domingo, a liga francesa "condenou com a maior firmeza os autores" de insultos racistas ao avançado italiano do Nice.

Mario Balotelli reagiu aos incidentes na rede social Instagram: "É normal que os adeptos do Bastia façam barulhos de macaco, com 'uh uh', durante todo o jogo e ninguém da comissão disciplinar diga nada? O racismo é legal em França? Ou apenas em Bastia?", questionou o avançado italiano, que é descendente de imigrantes ganeses.