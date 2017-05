Insultos racistas levam Camará a deixar o Belenenses

JN Hoje às 18:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Quase dez anos depois de ter chegado ao Belenenses pela primeira vez, ainda como júnior, o guineense Abel Camará está de saída do Restelo, com uma boa dose de mágoa à mistura.

A decisão foi anunciada neste domingo, depois da vitória dos azuis sobre o Sporting, por 3-1, e cinco dias após uma conferência de imprensa em que tinha denunciado insultos racistas, por parte dos adeptos do próprio clube.

"Venho anunciar a saída do Belenenses. Acho que é o melhor a fazer neste momento. Saio de cabeça erguida e muito feliz por ganhar aqui, em Alvalade, após 62 anos. Depois de garantir a Liga Europa, volto a ficar na história do clube. Sinto que é o momento de abandonar este fantástico grupo de trabalho e este enorme clube, que me deu tudo", começou por dizer, neste domingo.

Tenho de pensar na minha família. Vou ser pai na próxima semana e não posso viver neste clima

Lembrando o apoio do presidente da SAD, Rui Pedro Soares, Camará explicou ainda que tomou a decisão a pensar na família. "Quero agradecer a este grande homem, o senhor Rui Pedro Soares, por tudo o que fez por mim, por me proteger a mim e ao grupo de trabalho. Tenho de pensar na minha família. Vou ser pai na próxima semana e não posso viver neste clima. Vou ser sempre adepto do Belenenses, vou levar esta Cruz ao peito por toda a minha vida, com grande alegria, e vão ter em mim um adepto para sempre", disse o avançado.

Já na terça-feira, Camará tinha defendido que tinha chegado a altura de "dizer basta aos insultos racistas", deixando palavras duras aos adeptos azuis. "Alguns adeptos têm-me usado como patinho feio da equipa, o que não é justo. Estou há oito anos no Belenenses e tenho dado tudo pelo clube. Agradeço ao grupo de trabalho estar aqui a apoiar-me", referiu então o guineense.

Camará chegou ao Belenenses na época 2008/09, para atuar na equipa de juniores e tem estado, desde então, ligado ao conjunto do Restelo, mesmo que com vários empréstimos pelo meio. Nesta época, fez 30 jogos e marcou quatro golos, um deles no encontro deste domingo, frente ao Sporting.