Enquanto jogadores do Braga e Benfica descansavam, o Municipal de Braga assistiu a uma ocasião bem carinhosa.

O intervalo foi aproveitado por um adepto do Braga para pedir a namorada em casamento. O momento inusitado foi correspondido com o desejado "sim", perante o aplauso dos mais de 20 mil adeptos presentes no Municipal de Braga.