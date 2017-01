Irmãos Ayew colocam o Gana nas "meias" da CAN

JN Hoje às 21:09 Facebook

O Gana venceu, neste domingo, o Congo, por 2-1, com dois golos dos irmãos Jordan e André Ayew, e qualificou-se pela sexta vez para as meias-finais da Taça das Nações Africanas (CAN-2017), a decorrer no Gabão.

Jordan abriu o marcador, aos 63 minutos, e André Ayew garantiu o triunfo, aos 78, na conversão de uma grande penalidade, já depois de o Congo, que se manteve sempre no jogo, ter empatado por Paul-Jose Mpoku, aos 68.

O Gana vai disputar a meia-final da CAN-2017 com os Camarões, que eliminaram o Senegal nos quartos de final, na marcação de grandes penalidades (5-4), após um empate sem golos no tempo regulamentar.