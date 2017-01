Jack Sock bate João Sousa e vence final de Auckland

Hoje às 09:07 Facebook

O norte-americano Jack Sock, 23.º do "ranking" mundial, venceu o torneio de ténis de Auckland, na Nova Zelândia, ao bater o tenista português João Sousa, 44.º da hierarquia, por 6-3, 5-7 e 6-3 na final.

João Sousa tinha-se qualificado para a final na sexta-feira ao vencer o cipriota Marcos Baghdatis, 36.º do "ranking" mundial. Já Jack Sock tinha vencido o também norte-americano Steve Johnson, qualificando-se pela segunda vez consecutiva para a final do torneio neozelandês.

Esta foi a oitava final que João Sousa disputou na carreira, tentando conquistar o terceiro título no circuito, depois das vitórias nos torneios de Kuala Lumpur, em 2013, e Valência, Espanha, em 2015.

No seu percurso no circuito profissional, João Sousa disputou mais cinco finais, duas em 2014, em Bastad, na Suécia, e Metz, em França, e três em 2015, em São Petersburgo, na Rússia, Umag, na Croácia, e Genebra.

Sousa defrontou Sock pela segunda vez na carreira. O primeiro confronto ocorreu em 2016, na terceira ronda do Masters 1000 de Madrid, com o português a vencer o norte-americano em três "sets", por 6-1, 6-7 (3-7) e 6-2.

Nessa edição do torneio madrileno, João Sousa acabou por ser eliminado nos quartos de final pelo espanhol Rafael Nadal, antigo líder do 'ranking' mundial.

Jack Sock tinha apenas um troféu no palmarés, conquistado em 2015 no torneio de Houston, Estados Unidos, tendo disputado mais quatro finais: as duas últimas edições do torneio de Estocolmo e as edições de 2016 de Houston e Auckland.