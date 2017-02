Jefferson e Paulo Oliveira no onze do Sporting

Luís Antunes Hoje às 20:06 Facebook

Twitter

Partilhar

As entradas de Jefferson e Paulo Oliveira constituem as principais novidades no onze do Sporting que, na noite deste sábado, enfrenta o Rio Ave, em Alvalade.

Rúben Semedo e Bryan Ruiz são os elementos preteridos em relação ao derradeiro embate, na deslocação a Moreira de Cónegos. Rui Patrício, Schelotto; Coates Bruno César; William Carvalho; Gelson, Adrien, Alan Ruiz e Bas Dost conservam o estatuto de primeira linha.

O Rio Ave vai alinhar da seguinte forma: Cássio; Lionn, Marcelo, Roderick e Rafa Soares; Tarantini, Pedro Moreira e Rúben Ribeiro; Krovinovic, Gil Dias e Domingos Paciência.