Jesus admite perder um dos campeões da Europa

Na antevisão à receção de domingo ao Chaves, na última jornada do campeonato, o treinador do Sporting, Jorge Jesus, reconheceu que está preparado para ficar sem Rui Patrício, Adrien Silva ou William Carvalho.

"São três jogadores campeões europeus. São jogadores nucleares no presente e no futuro do Sporting", começou por explicar o técnico verde e branco, referindo, depois, que "é normal que possa ficar sem jogadores nucleares".

"É possível que fique sem um deles. Os compradores não vêm comprar os jogadores que não jogam", ironizou.

Já sobre a recente polémica com o presidente Bruno de Carvalho, Jesus salientou: "Estamos os dois na mesma linha de pensamento, criar um Sporting forte. Este ano não serve de exemplo. Queremos ir à procura de uma equipa forte".

Não entanto, Jesus rejeitou revelar o teor das conversas mantidas com o líder. "Não vou aqui divulgar os pormenores mais evidentes do que possamos ter conversado", rematou.