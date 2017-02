Jesus diz que eleições não têm dado muita saúde aos jogadores

JOÃO FARIA Hoje às 18:52, atualizado às 19:02 Facebook

Jorge Jesus admitiu, esta sexta-feira, que o período eleitoral que decorre no Sporting, não tem dado muita saúde aos seus jogadores. Mas, salientou, do ponto de vista pessoal, o treinador leonino sente que a campanha tem mexido pouco com ele.

"Comigo pouco tem mexido. Em relação aos jogadores, não tem sido um tema que lhes tem dado muita saúde, mas o mais difícil para nós são os adversários nos jogos", disse o técnico do Sporting, num dos poucos comentários que soltou sobre as eleições no clube de Alvalade.

Jorge Jesus falava na antevisão do encontro deste sábado (18.15 horas, SportTV1), na Amoreira, frente ao Estoril, referente à 23.ª jornada da liga de futebol."Os jogos na Amoreira são sempre difíceis. O Estoril precisa de pontos, mas o Sporting também quer chegar à frente o mais que for possível", frisou Jorge Jesus, considerando que o objetivo da sua equipa, neste desafio, será "somar os três pontos".

"Queremos ir à Champions, direta ou indiretamente", acrescentou o treinador sportinguista, reconhecendo, por outro lado, que a ausência do capitão Adrien Silva, que está lesionado, obrigará a mexidas no onze. "Vamos fazer uma adaptação, mas não é a primeira vez que vamos ficar sem o Adrien. Temos a máxima confiança em quem jogar no seu lugar. Como é óbvio não é mesma coisa, mas acreditamos muito no jogador que o vai substituir", realçou, confiante.

Após 22 jogos, o Sporting ocupa o terceiro lugar no campeonato, com 44 pontos, dez pontos a menos do que o líder Benfica, enquanto o Estoril está no 15.º posto, com 20 pontos, mais cinco do que a primeira equipa em lugar de despromoção (Nacional da Madeira).