Jesus diz que está em sintonia com Bruno de Carvalho

Sem se alongar sobre o futuro no Sporting, Jorge Jesus afirmou esta sexta-feira que partilha da opinião de Bruno de Carvalho quando este diz que o treinador é o ideal para o projeto leonino.

"Aquilo que o presidente transmitiu está dito. Não tenho comentários a fazer, estou de acordo com o que disse e o que importa agora, apesar de ser uma questão entre presidente e treinador, é avançar para o jogo com o Feirense. O presidente transmitiu a sua opinião e estou de acordo", disse Jesus, na antevisão do jogo deste sábado em Santa Maria da Feira.

"O futuro do Sporting é para ser discutido por mim, pelo presidente e pelas pessoas que têm essa responsabilidade. Há que transmitir o que é importante para, como no ano passado, lutar pelo título até ao último segundo. Vim para o Sporting ser campeão, estou habituado a sê-lo. Vamos tentar recuperar a velha equipa que tínhamos no ano passado para lutar pelo título", acrescentou o técnico.

Questionado sobre a possibilidade de, no futuro, vir a treinar o F. C. Porto, Jorge Jesus não fechou a porta: "Essa pergunta refere-se ao F. C. Porto, mas desde que estou no Sporting treinei mais quatro ou cinco clubes, já nem sei. Um treinador trabalha em função do clube que represento. Podia referir-se a outro clube. Somos treinadores, não somos treinadores de um clube. Por isso não interessa especificar o clube. A vida do treinador é isto".