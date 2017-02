Jesus diz que "não é novidade" ganhar no Dragão

Hoje às 18:35, atualizado às 18:36 Facebook

O treinador do Sporting recusou esta sexta-feira que o clássico da I Liga portuguesa de futebol com o F.C. Porto seja um jogo "de vida ou de morte" e lembrou que "não é novidade" os 'leões' vencerem no Dragão.

Jorge Jesus, que fazia a antevisão do encontro de sábado, relativo à 20.ª jornada, afirmou que "no futebol não há jogos de vida de ou morte", mesmo considerando que, na luta pelo título, a formação de Alvalade tem menos sete pontos do que o líder Benfica e menos seis que o FC Porto, atual segundo classificado.

"As equipas têm momentos de oscilação durante a época, por vários motivos. O Sporting está a olhar de baixo para cima. Tem dois concorrentes muito fortes à frente e tem de chegar mais perto, mas continua a depender de terceiros. Se vencermos, ficamos mais confiantes e mais perto, mas, ainda assim, as contas só se fazem no fim", afirmou, em conferência de imprensa.

O técnico 'leonino' disse que "um clássico tem sempre uma importância acrescida, independentemente da classificação" das equipas e revelou confiança no triunfo.

"Vamos ao Dragão com muita confiança, sabendo que vamos defrontar uma grande equipa, mas queremos vencer. Sabemos que vamos ter algumas complicações durante o jogo, mas o importante é a personalidade que a equipa possa ter. Sabemos o que temos de fazer e não é novidade ganharmos lá", vincou.

Jesus antecipou "um jogo emocionante e bem jogado pelas duas equipas" e revelou que o médio Palhinha vai ocupar o lugar do castigado William Carvalho no meio-campo.

"O William tem sido um jogador nuclear neste ano e meio em que estou no Sporting e também tem sido importante para a evolução do Palhinha. O Palhinha é um jovem, deu boas indicações na Madeira [frente ao Marítimo] e confiamos no valor dele. É ele que vai jogar, se não acontecer nada até à hora do jogo", adiantou.

Por outro lado, Jorge Jesus comentou a nomeação do árbitro Hugo Miguel para o clássico do Dragão.

"Tenho a máxima confiança em todos os árbitros, mas, depois dos jogos, todos estão sujeitos àquilo que possa acontecer. E eu, como treinador, tenho direito a comentar. Se eu e o Nuno [Espírito Santo], enquanto treinadores, escolhemos os jogadores para amanhã [sábado], o Conselho de Arbitragem também escolheu este árbitro", referiu.

Jesus mostrou-se ainda satisfeito com a renovação de contrato de Gelson Martins e com a aquisição definitiva de Coates aos ingleses do Sunderland, e assegurou que nunca teve medo de perder os dois jogadores, sobretudo o central uruguaio, que chegou a ser associado ao Benfica.

"São dois jogadores que têm sido fundamentais no Sporting. Os direitos [económicos] do Coates não eram nossos, porque estava emprestado. Já o Gelson, nunca tive medo de o perder, porque é um produto do Sporting e um jogador do Sporting. Esta decisão do presidente foi importante para dar alguma estabilidade aos jogadores relativamente ao futuro deles e da equipa", analisou.

O Sporting, terceiro classificado com 38 pontos, visita o FC Porto, segundo com 44, no sábado, a partir das 20:30, num encontro marcado para Estádio do Dragão, no Porto, e que será dirigido pelo árbitro Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.