Jesus: "Há um segundo lugar para ser disputado"

Com o empate na Madeira, frente ao Marítimo (2-2), o Sporting pode ficar a dez pontos do líder do campeonato, Benfica, e o treinador admite que a tarefa é complicada.

Jorge Jesus lamentou o golo anulado a Alan Ruiz, que daria o 3-2 para o Sporting, mas até elogiou o trabalho do árbitro, admitindo que o problema foi o assistente.

"A verdade é que são muitos erros em cima da equipa e hoje, foi mais um. Gostei muito do jogo que o árbitro fez em termos de qualidade e disciplina. O árbitro principal esteve bem, soube jogar o jogo, esteve sereno. Agora, esse lance, que teve a ver com o colega dele, tirou-nos nitidamente a vitória e isso é frustrante porque não ganhas. Estamos a ser penalizados em muitos jogos", salientou o treinador leonino, não escondendo a frustração pelos últimos resultados.

"Como treinador, tenho a consciência de que, em termos desportivos, não diria que a época está perdida, mas só temos uma competição em que queremos chegar mais à frente", começou por dizer Jesus, antes de deixar a ideia que chegar ao primeiro lugar será muito complicado.

"Com o empate, fica mais difícil o primeiro lugar, mas há um segundo lugar para ser disputado e o Sporting, com os jogos que faltam desta segunda volta, vai trabalhar com o ajustamento do plantel, não só para o presente como também para o futuro", finalizou o treinador.