Jiménez já tinha acertado salário com o Tianjin Quanjian

Não fossem os novos limites a salários e número de estrangeiros impostos pela federação chinesa de futebol e o benfiquista Raul Jiménez estaria, neste momento, a caminho do Oriente. A garantia foi dada pelo presidente do Tianjin Quanjian, clube com quem o mexicano do Benfica chegou a acertar o salário a receber.

"Há alguns dias, o Jorge Mendes veio à minha cidade. Ainda ontem [terça-feira] estávamos preparados para contratar dois jogadores, o preço e os salários estavam discutidos. Era Falcao e Raul Jiménez. Os dois atletas estavam prontos para assinar, mas depois recebemos o aviso, as restrições nos salários e número de jogadores estrangeiros. Não tivemos opção, tivemos de mudar os planos", lamentou Shu Yuhui à Tianjin TV.

A "confissão" surge depois de uma decisão relãmpago da federação chinesa, que, na segunda-feira, anunciou que vai limitar a três o número de estrangeiros num jogo para a época que começa em março, de forma a travar os gastos milionários com talentos estrangeiros.

Entre as mais recentes transferências para o futebol chinês, registe-se o ingresso do brasileiro Oscar (ex-Chelsea) no Shanghai SIPG e a contratação de Carlos Tevez (ex-Manchester United) pelo Shangai Shenhua, com um salário de perto de 19 milhões de euros por época.

Além de Raul Jiménez, também Diego Costa, do Chelsea, Edison Cavani, do Paris Saint-Germain, e Radamel Falcao, do Mónaco, estavam na calha para ir para o futebol chinês.