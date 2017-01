João Sousa apura-se pela primeira vez para a segunda ronda do torneio de Auckland

Hoje às 08:52, atualizado às 08:56 Facebook

O tenista português João Sousa, 43.º do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje pela primeira vez na carreira para a segunda ronda do torneio de Auckland, Nova Zelândia.

Na terceira passagem pela prova neozelandesa, o número um português venceu o espanhol Albert Ramos, 26.º da hierarquia mundial e quinto jogador mais cotado em Auckland, em dois 'sets', pelos parciais de 6-1 e 7-5, em uma hora e 28 minutos.

Na segunda eliminatória, João Sousa, que disputa o primeiro torneio do ano, vai defrontar na quarta-feira o britânico Brydan Klein, 324.º do circuito mundial e proveniente do torneio de qualificação.