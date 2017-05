João Sousa e Kyle Edmund eliminados na primeira ronda do Estoril

Ontem às 22:37 Facebook

O tenista português João Sousa, ao lado do britânico Kyle Edmund, foi, nesta segunda-feira, eliminado na primeira ronda do quadro de pares do Estoril Open, ao perderem com os espanhóis Nicolas Almagro e Guillermo García-Lopez.

A dupla luso-britânica, que desperdiçou cinco pontos de encontro, ainda venceu o primeiro set, por 7-6 (7-1), mas acabou derrotada no segundo por 7-6 (10-8) e no super tie-break, por 13-11, após duas horas e um minuto.

"Foi um excelente encontro de pares, infelizmente não conseguimos vencer. Tive uma direita a meio do campo para fechar o encontro que não consegui fazer. O ténis é mesmo assim. Fica um bom encontro", analisou Sousa, que na terça-feira vai dar "tudo por tudo" para vencer o norte-americano Bjorn Fratangelo, no encontro da primeira ronda.