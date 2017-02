Jogador vai ter ajuda para ver menos cartões

Hoje às 19:41, atualizado às 19:42 Facebook

Felipe Augusto, extremo do Vizela, da LigaPro, "vai ser submetido nos próximos dias a um trabalho" a fim de evitar que volte a ser expulso, revelou à agência Lusa fonte do clube minhoto.

Expulso por três vezes nos últimos sete jogos: contra o Varzim (21.ª jornada), Gil Vicente (23.ª) e Leixões (28.ª), o extremo brasileiro vai ser alvo de atenção especial por parte do treinador Rui Quinta.

Na conferência de imprensa no final do jogo com o Leixões, disputado no domingo e que terminou com um empate 1-1, Rui Quinta alertou para a necessidade de "intervir junto do jogador para que evite expor-se desta maneira aos cartões".

A fonte contactada pela Lusa confirmou essa intenção, ainda que sem revelar pormenores quanto ao que irá ser feito.

"Certamente que o treinador irá ter uma conversa com ele e isso vai ficar tratado", disse a fonte do clube, que esta época ascendeu à II Liga.

Na conferência de imprensa, o treinador do Vizela referiu "que já o havia alertado para a melhor preparação dos árbitros na II Liga e que teria de ter outro comportamento em campo".

Felipe Augusto tem 23 anos e está em Vizela desde 2013/14, tendo chegado a Portugal em 2011/12 para ingressar nos juniores do Sporting de Braga.

Na corrente época, o extremo soma 22 partidas, entre LigaPro, Taça da Liga e Taça de Portugal, tendo apontado um golo.