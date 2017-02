Jogador com prognóstico reservado após paragem cardíaca no treino

Ontem às 23:00 Facebook

O futebolista cabo-verdiano Djerman Évora, que alinha no Sporting de Viana do Alentejo, do Campeonato de Portugal, foi hoje hospitalizado devido a problemas cardíacos, encontrando-se com prognóstico reservado, revelou à agência Lusa uma fonte do clube.

A mesma fonte indicou que o atleta de 29 anos sentiu uma indisposição durante o treino da equipa alentejana, realizado ao início da noite, em Viana do Alentejo, no distrito de Évora, tendo sido assistido no centro de saúde local.

Segundo a fonte do Sporting de Viana, Djerman sofreu uma paragem cardíaca no centro de saúde e foi transferido para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), onde se encontra internado com "prognóstico reservado".

Além do Sporting de Viana, o médio Djerman já alinhou no Juventude de Évora e no Atlético de Reguengos, entre outras equipas portuguesas.