Jogador do Hull City operado após choque de cabeça

Mas notícias para Marco Silva. Além da derrota do Hull City frente ao Chelsea (2-0), na Premier League, o técnico português tem, neste momento, redobradas preocupações com Ryan Mason, médio que, aos 13 minutos da partida deste domingo, chocou de cabeça com Gary Cahill e ficou muito mal tratado.

O jogador de 25 anos esteve oito minutos a ser assistido no relvado de Stamford Bridge, tendo depois abandonado as quatro linhas de maca e com uma máscara de oxigénio, diretamente para a unidade hospitalar mais próxima.

Entretanto, o Hull City informou, através de uma nota divulgada na página do clube, que o jogador foi submetido a cirurgia, devido a uma "fratura craniana", e que ficará hospitalizado nos próximos dias, mas que se encontra "estável".

Veja o vídeo: