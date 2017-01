Jogador do Hull City foi operado a fratura no crânio

Hoje às 15:03, atualizado às 15:04 Facebook

O futebolista Ryan Mason, do Hull City, vai permanecer hospitalizado e sob vigilância. O jogador da equipa de Marco Silva sofreu um choque violento com o defesa do Chelsea Gary Cahill.

"O Ryan tem falado sobre o incidente de ontem [domingo] e vai continuar a ser monitorizado no hospital nos próximos dias, onde o clube vai permanecer em contacto com Ryan, a sua família e os funcionários da unidade hospitalar", lê-se no comunicado do 19.º e penúltimo classificado da Liga inglesa.

O médio do Hull foi transportado para o hospital St MAry na sequência de um choque com o defesa do Chelsea Gary Cahill, durante a primeira parte do encontro que terminou com a vitória do líder do campeonato, por 2-0. Após o incidente, o clube deu conta da intervenção cirúrgica ao jogador e da sua condição estabilizada.

"O Ryan e a sua família ficaram extremamente sentidos com o esmagador apoio recebido e gostariam muito de agradecer a todos os que lhe dirigiram mensagens tão animadoras nas redes sociais e na comunicação social, nas últimas 24 horas", remata o Hull City.

O clube relatou ainda que Ryan Mason foi visitado esta manhã pelo capitão de equipa Michael Dawson, pelos médicos Mark Waller e Rob Price e pelo dirigente Matt Wild.