Jogador do Nacional ficou inconsciente durante o jogo em Chaves

Um choque de cabeças com Carlos Ponck levou a Hamzaoui ao hospital. Jogador está consciente.

Hamzaoui, avançado do Nacional da Madeira, deixou o relvado do Estádio Municipal de Chaves em ambulância, na sequência de um choque com o defesa dos flavienses, Carlos Ponck, no decorrer do jogo entre as duas equipas, esta segunda-feira à noite.

O futebolista dos madeirenses ainda foi assistido no relvado, perante alguns sinais de desconforto dos futebolistas das duas equipas, acabando por ser transportado de ambulância para o hospital.

O choque deixou Hamzaoui inconsciente, mas, ao que tudo indica, recuperou a consciência antes de entrar na ambulância.