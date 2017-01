Jogador do Nacional sofreu traumatismo craniano

Hoje às 23:26 Facebook

O médico do Nacional, João Pedro Mendonça, afirmou, esta segunda-feira, que o avançado argelino Hamzaoui sofreu um traumatismo craniano, do qual está a recuperar bem, e vai continuar internado no Hospital de Chaves para realizar, na terça-feira, novos exames.

"Perdeu a consciência, mas depois recuperou-a, tendo realizado uma Tomografia Axial Computadorizada (TAC) encefálica e cervical que não revelou qualquer alteração", disse na sala de imprensa, após o jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que terminou com a vitória do Desportivo de Chaves frente ao Nacional por 2-0.

No decorrer da partida, realizada no terreno da equipa de Trás-os-Montes, Hamzaoui chocou com Carlos Ponck e caiu inanimado no relvado, obrigando à intervenção das duas esquipas médicas, mas dada a gravidade da situação foi transportado de ambulância para o hospital local.

"Está a recuperar bem, vai fazer um novo TAC amanhã [terça-feira] e se a recuperação continuar boa, quarta-feira já poderá viajar para a Madeira", salientou.